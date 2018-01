Rio vai desonerar perfuração de petróleo A governadora do Rio de Janeiro Rosinha Matheus vai desonerar a perfuração de petróleo no Estado do Rio, como demonstração do abrandamento para com o setor e do incentivo à Sexta Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Ainda hoje, a governadora deve anunciar a medida, que vinha sendo reivindicada há tempos pelo Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) e pela Associação Brasileira dos Perfuradores, já que o Estado do Rio é a única região do mundo a tributar esta atividade. Também na cerimônia será assinado protocolo que define incentivos do Estado que devem viabilizar a instalação da empresa Schulz.