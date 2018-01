Riqueza para poucos O processo de privatização no Brasil e em outros países latino-americanos pode ter melhorado a eficiência da economia, mas não ajudou a distribuição da renda. Ao contrário, pode estar exacerbando o problema da desigualdade e reforçando o poder dos poucos grupos econômicos. Esse foi um dos muitos fatores, citados em dois dias de conferência Council of Foreign Relations, que explicam a péssima distribuição de renda na América Latina - a região mais desigual do mundo. Modelo ruim Para o presidente da empresa de investimentos TWC/Latin American Partners, Mario Baeza, privatizar é bom, mas o modelo de privatizações em muitos casos só serviu para aumentar a brecha entre ricos e pobres na América Latina. Ele explica que apenas aquela dezena de famílias que já tinha muito dinheiro, pode participar do processo e enriqueceu ainda mais. Segundo Albert Fishlow, ex-professor do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, a participação de grandes grupos estrangeiros e nacionais na privatização é necessária. Isso permite a modernização das estatais, porque são eles que tem capital e tecnologia. Mas em alguns casos - como na Argentina, um dos primeiros países a privatizar - o processo foi muito rápido, sem uma legislação apropriada para impedir o monopólio das empresas privadas e favorecer a queda de preços. Apesar de o Brasil ter aprendido com os erros dos argentinos, o País ainda não tem uma legislação que permita o crescimento dos pequenos e médios empresários, para os quais o acesso ao capital e a participação na nova economia ainda é difícil. Crédito difícil O economista-chefe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ricardo Hausmann, explica que quando um indivíduo ou uma empresa vai ao banco pedir um empréstimo, precisa provar que será capaz de devolver o dinheiro. Ou seja, precisa apresentar uma garantia. Segundo o economista, se essa pessoa ou empresa não tiver um imóvel, porque não teve acesso a um crédito hipotecário, não terá a garantia e, portanto, não receberá o empréstimo. É um ciclo vicioso, conclui.