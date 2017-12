Risco Brasil cai 0,62%, para 481 pontos O risco brasileiro, conforme avaliação do índice Embi+, registrava contração de 0,62% próximo às 10h57 (de Brasília), para 481 pontos-base, informam fontes. O movimento no mercado brasileiro da dívida é, no entanto, bastante reduzido. O índice médio, que avalia do risco de todos os emergentes, caía 0,50%, para 427 pontos-base. Com exceção dos riscos da Colômbia e da Turquia, que operam em alta, os risco dos demais países encontravam-se em baixa.