Risco Brasil cai 2% para 495 pontos O risco Brasil, avaliado pelo índice Embi+, estava em queda de 2%, a 495 pontos-base próximo às 10h10 (de Brasília), segundo fontes do mercado. A liquidez no mercado da dívida brasileira era, entrentanto, reduzida. O risco dos demais emergentes também encontra-se em baixa nesta manhã. O risco da Turquia estreitava-se 3% no mesmo horário, para 320 pontos-base; o risco russo caía 1%, para 258 pontos-base; e o risco do México registrava queda de 1%, para 208 pontos-base. O risco médio, que engloba todos os emergentes, cedia 1,15%, para 432 pontos-base.