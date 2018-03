Risco Brasil cai abaixo de 190 pontos pela primeira vez O risco Brasil recuou abaixo de 190 pontos pela primeira vez na história do indicador, segundo a assessoria do JP Morgan. Às 14h20 (de Brasília), o risco caía 5 pontos, à mínima de 189 pontos-base. Na máxima do dia, o risco Brasil chegou a 195 pontos. O risco geral dos emergentes, medido pelo Embi+, caía 5 pontos para 166 pontos-base. O indicador mede o risco de o governo de um país mudar a sua política ao ponto de interferir nos pagamentos a credores estrangeiros, por questões econômicas ou políticas. Este risco geralmente está embutido na taxa de juros cobrada por empréstimos estrangeiros. Um risco País menor significa uma redução na dívida do Brasil, atraindo mais investidores para o mercado brasileiro.