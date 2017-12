Risco Brasil cai abaixo de 600 pontos, mesmo com papéis estáveis O C-bond opera praticamente estável, negociado em 93,625 centavos por dólar, 0,06% abaixo do fechamento, em 93,687 centavos por dólar, segundo a corretora López León. Os demais papéis brasileiros também operavam, nesta manhã, em média, também próximo a estabilidade. O risco brasileiro, avaliado pelo índice Embi+ do J.P. Morgan, caía, no entanto, para abaixo de 600 pontos-base, para 597 pontos-base, em consequência da ampliação na taxa do juro dos Treasuries. O juro subiu por causa do dado sobre os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, divulgado mais cedo, mostrando perspectiva de melhora no mercado de trabalho.