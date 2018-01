Risco Brasil cai e dólar acumula queda de 3,01% em 2 dias O dólar voltou a cair hoje e passou a acumular uma queda de 3,01% em apenas dois dias (sexta-feira e hoje). Mesmo assim, o Banco Central anunciou que continuará com uma intervenção menor no mercado futuro de dólar. Com isso, a expectativa é de que a cotação da moeda norte-americana continue em baixa. Hoje, o dólar comercial fechou em R$ 2,2580, com queda de 0,88% - menor patamar desde 9 de janeiro, quando a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 2,2500. O risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento do país - desacelerou para 277 pontos base. Já no mercado de juros, as taxas subiram refletindo a cautela do mercado em relação à ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que sairá na próxima quinta-feira, e também em relação ao indicadores de inflação e atividade econômica. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a segunda-feira foi de realização de lucros - investidores vendendo ações para obter o ganho apurado nos últimos dias - , num movimento que seguiu o fraco desempenho das principais bolsas do mundo. O Índice Bovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - fechou em baixa de 0,17%, com 36.631 pontos. Operou entre a máxima de 36.771 pontos (+0,21%) e a mínima de 36.213 pontos (-1,31%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular alta de 9,49% em janeiro. O movimento financeiro ficou em R$ 1,683 bilhão.