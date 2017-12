Risco Brasil cai para 393, nível mais baixo desde 1997 Às 18 horas, o risco País - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País ? recuava 11 pontos, para 393 pontos base. Se fechar neste nível, será o mais baixo desde 23 de outubro de 1997, quando chegou ao patamar de 374 pontos base. O risco Brasil representa o prêmio que os investidores estrangeiros pedem para negociar os títulos da dívida brasileira. O risco em 393 pontos base, por exemplo, significa que o governo paga um prêmio de 3,93 pontos porcentuais acima dos juros dos títulos norte-americanos, considerados sem risco. Vale lembrar que em 27 de setembro de 2002, no auge da crise de confiança dos investidores estrangeiros, o risco atingiu seu maior nível ao registrar 2.443 pontos, o que significa queda de 83,91% do risco país em relação ao fechamento de hoje.