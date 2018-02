Risco Brasil chega a nova mínima histórica O risco Brasil (índice que mede a confiança dos investidores em aplicações no País) atingiu às 15h14 desta segunda-feira um novo recorde de baixa, ao ceder cinco pontos e atingir 204 pontos base. O menor nível do índice - 208 pontos - havia sido atingido na semana passada. Ainda nesta segunda, no mesmo horário, o risco de emergentes permaneceu em 182 pontos base. O indicador já apresentava sinais de queda no início da tarde. Medido pelo EMBI+, do JP Morgan, ele cedia quatro pontos, para 205 pontos-base, às 13h39. Propondo um novo modelo de avaliação de risco, os analistas do banco de investimentos Morgan Stanley, Gray Newman e Daniel Volberg, explicaram que a dívida externa da América Latina parece destinada à extinção, em razão da agressiva recompra de seus títulos negociados no exterior e quitação da dívida junto ao Fundo Monetário Internacional. Enquanto isso, o Ibovespa (índice que mede a variação das ações mais negociadas da Bolsa da Valores de São Paulo) cedia 0,34% às 15h15, renovando as mínimas do dia. O dólar à vista comercializado no balcão voltava às máximas às 15h20, valendo R$ 2,162.