Risco Brasil continuará caindo, diz entidade O presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet), Antonio Lacerda, acredita que o risco Brasil continuará caindo e o País deve ser um dos maiores destinos de investidores diretos, depois da China. Em palestra na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, em São Paulo. Lacerda disse que houve uma percepção exagerada de risco durante a campanha eleitoral no ano passado e que agora está sendo corrigida com a manutenção de regras estáveis pelo governo Lula. O risco Brasil já caiu de 3 mil pontos no ano passado para 1.100, atualmente, e tende a continuar caindo, disse Lacerda. A cotação do dólar diminuiu de R$ 3,95 em 2002, para os atuais R$ 3,40, e tende daqui para frente apenas a acompanhar a inflação. Para Lacerda, o Brasil tem acompanhado a tendência de declínio dos investimentos no mundo, mas está em situação confortável no balanço de pagamentos. Ele afirmou que os investimentos estrangeiros mundiais somavam US$ 1,5 trilhão em 2000 e despencaram para US$ 500 bilhões em 2002. Os investimentos diretos estrangeiros no Brasil no período caíram de US$ 30 bilhões para US$ 17 bilhões. A estimativa da Sobeet é de que os investimentos diretos externos atinjam a US$ 15 bilhões em 2003, mas pode ser revisto para baixo conforme o andamento da guerra entre Estados Unidos e Iraque. Lacerda disse que mesmo com a queda no investimento direto estrangeiro este ano, o País não terá problemas de financiamento. No ano 2000, disse Lacerda, o déficit de transações correntes era de US$ 30 bilhões e os investimentos diretos estrangeiros na mesma quantia. Em 2003, continuou, mesmo que os investimentos sejam inferiores a US$ 15 bilhões, se espera um déficit de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões. O presidente da Sobeet afirmou que o governo está adotando uma política monetária austera e de curto prazo para a estabilização da economia e baixar a inflação, ao mesmo tempo em que trabalha em um projeto de crescimento econômico. Para ele, 2003 é um ano de transição em que o Ministério da Fazenda concentra-se no combate à elevação da inflaçã, enquanto os ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Ciência e Tecnologia traçam um cenário de crescimento a médio e longo prazo. Ele estima que o crescimento do PIB seja de 1,5% este ano e avance para 3% em 2004. "O cenário é cauteloso no curto prazo, mas positivo a médio e longo prazo."