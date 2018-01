Risco Brasil e Bolsa batem recorde O risco país - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do Brasil - registrou mínima recorde pelo segundo dia consecutivo, em queda de 1,34%, para 221 pontos. O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) marcou novo recorde de pontuação (38.610), em alta de 0,53%. Em fevereiro, a Bolsa acumula alta de 0,59%. O dólar continuou praticamente estável, cotado a R$ 2,1400, e no ano acumula queda de 3,39%. Na Bovespa, o investidor estrangeiro voltou a participar do pregão, apesar do clima morno, à espera do feriadão do carnaval. O movimento financeiro recuou para R$ 1,710 bilhão. O baixo IGP-M de fevereiro, de apenas 0,01% e a alta inexpressiva de 2,3% do PIB em 2005 acabaram tendo um efeito favorável para o mercado de ações. "As duas notícias juntas foram positivas, porque a Bolsa não olha para trás, olha para a frente. Os dois números reforçam a idéia de que os juros vão cair e a economia deverá crescer bem mais que no ano passado", comentou um operador.