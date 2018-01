Risco Brasil é o menor desde fevereiro de 2001 O risco Brasil de 682 pontos base, atingido nesta tarde, é o menor desde o dia 15 de fevereiro de 2001, quando o índice fechou em 680 pontos base. O risco é calculado com base no valor dos títulos públicos dos Estados Unidos. Segundo analistas, a eliminação das incertezas em relação ao governo Lula e o andamento das reformas da Previdência e tributária vem mantendo o interesse de investidores pelos papéis brasileiros. Também ajuda, segundo estes analista, a falta de alternativas atraentes de ganho no mercado de bônus em outros países. Por volta das 16h35, os C-Bonds, títulos da dívida brasileira mais negociados no exterior, estavam em alta de 0,3%, em US$ 0,90. Em 2003, eles registram valorização de 37% e, em um ano, a alta já passa dos 50%.