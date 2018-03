Risco Brasil melhora, mas ainda é o 5º pior do mundo A taxa de risco do Brasil registrou melhora nos últimos meses, mas ainda ocupa a quinta pior posição entre os mercados emergentes no mundo. Operando próxima dos 1.059 pontos base na manhã de hoje, a taxa calculada pelo índice EMBI, do banco norte-americano JP Morgan, registra melhor colocação apenas se comparada às da Argentina (6.969 pontos), Equador (1.459), Nigéria (1.341) e Venezuela (1.246). A diferença entre a taxa do País e a média dos mercados emergentes (excluídos Brasil e Argentina) também continua elevada: 596 pontos base, mais do que a própria média destes mercados, em torno dos 473 pontos. Os economistas reconhecem que o Brasil possui fundamentos econômicos mais sólidos se comparados aos de países como a Colômbia, o Peru ou o Marrocos, entre outros, que contam com menos risco. A taxa de risco mais elevada, dizem, reflete uma combinação de dois elementos: os indicadores de solvência dos títulos da dívida externa relacionados ao volume de exportações e a forte liquidez dos títulos brasileiros no mercado externo, ao lado de México e Rússia. "No primeiro indicador, o Brasil é em geral pior do que todos esses outros países que contam com melhores taxas de risco embora muitos deles tenham fundamentos piores. Há bem pouco tempo o País tinha o segundo pior indicador da relação dívida externa/exportações, somente depois da Argentina", diz o economista Fernando Barbosa, do BBV banco. A boa liquidez dos títulos da dívida externa brasileira no mercado internacional - cuja diferença entre a taxa de captação e de empréstimo formam a base de cálculo para índice de risco - acabam funcionando como um contraponto negativo, uma vez que os únicos países que contam com o mesmo patamar de liquidez, México e Rússia, apresentam indicadores de exportações melhores do que os brasileiros. "Os momentos de estresse sempre geram uma negociação maior dos papéis mais líquidos, muitas vezes para compensar perdas em outros mercados. Na hora de decidir qual deles será vendido, o investidor olha para a Rússia, para o México e vê exportações em torno de US$ 150 bilhões, o que não acontece com o Brasil", afirma Barbosa.