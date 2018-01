Risco Brasil pode cair logo para 1.000 PB, prevê ABN-Amro O estrategista de títulos da dívida para mercados emergentes do banco ABN-Amro, James Sha, acredita que a taxa de risco-país do Brasil tem potencial para cair para 1.000 pontos-base no curto prazo. "O temor dos investidores em relação ao risco de default da dívida brasileira caiu dramaticamente, com o tom do mercado melhorando muito. Mas com os ´spreads´ dos títulos da dívida por volta ainda de 1.300 pontos-base, os investidores ainda embutem um prêmio elevado para o risco de default", disse Sha à Agência Estado. De acordo com ele, no curto prazo a tendência é de continuidade na percepção de menor risco de default e, portanto, de uma queda da taxa de risco Brasil, refletida no índice apurado pelo JP Morgan. "Um possível aumento da meta de superávit primário para 4% do PIB definitavamente agradaria aos investidores e ajudaria nesse processo de queda do risco soberano", afirmou. Mas a definição das medidas em termos de política econômica pelo novo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e o avanço das reformas estruturais no Congresso vão definir melhor a trajetória dos preços dos títulos da dívida e da taxa de risco-país a médio prazo, segundo o estrategista do ABN-Amro.