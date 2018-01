Risco Brasil teve queda expressiva em 2005 O risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor brasileiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País -, calculado pelo JP Morgan, teve uma queda expressiva de 71 pontos-base em 2005, mas encerrou o ano sem ceder para abaixo do aguardado nível de 300 pontos-base. O risco fechou 2005 a 311 pontos-base, de 382 pontos-base no último dia de 2004, segundo o JP Morgan. O risco Brasil é usado como uma referência para se quantificar o risco de se investir no País. Este risco é expresso em pontos ou em taxa ao ano, dado pela diferença entre o que se recebe para investir no Brasil (através de seus diversos títulos) em relação aos títulos do tesouro dos EUA, considerados os ativos mais seguros do mundo. Ou seja, no patamar de fechamento de 2005, o governo brasileiro paga um prêmio de 3,11 pontos porcentuais acima dos juros norte-americanos para os investidores que assumirem o risco dos títulos brasileiros.