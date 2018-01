Risco cai com seriedade da política econômica, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou hoje, no Benin, que a queda na taxa de risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do Brasil -, para 256 pontos, deveu-se à seriedade com que a política econômica foi administrada durante seu mandato. Lula afirmou ainda que pretende ver o País crescer de forma vigorosa nos próximos 20 anos e afastou a possibilidade de interferência do processo eleitoral em curso neste ano sobre os rumos da economia e mesmo de alteração dessa trajetória pelo candidato que vier a vencer o pleito. "Eu não acredito que quem quer que venha a governar o Brasil nos próximos dez anos faça qualquer loucura na economia", declarou, com cuidado de informar que ainda não definiu se será candidato à reeleição. "Não há lugar para aventura fácil. O povo já se cansou de experiências mal sucedidas", completou, referindo-se a "milagres" que tornavam-se pesadelos para a população no dia seguinte de seus anúncios. Conforme defendeu, a condução de uma política econômica com seriedade não abre espaços para "facilidades" nem para "milagres", o que alimenta sua certeza de que processo eleitoral "não vai mexer" na política conduzida por sua equipe. Lembrou que, nesses três anos de mandato, enfrentou "tempestades e as leviandades das pessoas que fazem julgamentos precipitados" por conta de sua decisão de não mudar os rumos. Chegou ainda a destacar que poderia passar por "um, dois, três e até quatro" processos eleitorais sem recair na tentação de mudar a trajetória que prevalece para a economia em seu atual governo. "Não há lugar para futilidade (nas questões econômicas). Vamos fazer aquilo que temos consciência de que devemos e podemos fazer sem criar nenhum prejuízo para os que venham depois de nós", acrescentou o presidente.