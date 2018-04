Risco de concordata do CIT Group trava negócios nos EUA Preocupações quanto ao destino do CIT Group provocam uma reação em cadeia nos setores de varejo e de manufatura. Ontem, segundo o ?Wall Street Journal?, várias empresas interromperam a entrega de mercadorias e os negócios temendo a concordata. O CIT empresta para cerca de 950 mil pequenos e médios empresas. É um dos maiores participantes no negócio de factoring. O CIT adianta recursos tomando recebíveis de seus negócios. Esse serviço é prestado a cerca de 300 mil varejistas e 1,9 milhão fabricantes e importadores em todo o mundo. O CIT financia até US$ 40 bilhões em recebíveis nos EUA. Se o CIT entrar em concordata, os pagamentos agendados a seus clientes podem ser congelados pela justiça. O governo federal aposta que o CIT não é grande o suficiente para causar um problema ao sistema financeiro.