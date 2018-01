Risco de racionamento de energia será avaliado após testes O risco de racionamento de energia elétrica para os próximos anos será melhor avaliado após o teste de disponibilidade de gás nas hidrelétricas programado para dezembro. O governo já conta com a possibilidade de aumento deste risco. "A questão é saber em quanto vai aumentar", disse o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau. Ele ponderou, porém, que os dados meteorológicos que o governo tem em mãos mostram que 2007 será um ano positivo do ponto de vista das chuvas, favorecendo a situação dos reservatórios das hidrelétricas. E isso, por outro lado, colabora para diminuir o risco de racionamento, uma vez que as térmicas só são acionadas quando os reservatórios das hidrelétricas estão baixos. "Todos sabemos dos problemas conjunturais que ocorreram com o gasoduto da Petrobras na Bolívia e que reduziu temporariamente o volume de gás distribuído no Brasil. Portanto, a realização destes novos testes, que serão pontuais e servirão de base para avaliar a energia assegura no país, tem que considerar a capacidade total excluindo estes problemas", disse o diretor geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Hermes Chip. Preços podem subir Nos preços, o impacto das retirada das térmicas dá-se principalmente sobre os chamados consumidores livres (grandes empresas que compram energia no mercado livre) que estiverem sem contrato de compra de energia. Rondeau afirmou, porém, que é possível que o eventual aumento da energia de curto prazo (negociada no chamado mercado livre) chegue também aos clientes das distribuidoras (como as residências). Isso porque, apesar de as distribuidoras adquirirem sua energia no chamado mercado regulado (nos leilões de energia), a lei permite que elas fiquem com até 5% de sua carga descontratada. Quando isso acontece, a empresa precisa comprar energia no mercado livre. Nesse caso, ela pode repassar para suas tarifas o preço pago por essa pequena parcela de energia que teve de comprar no mercado de curto prazo. Chip destacou que espera somente para meados de janeiro uma alta de preços no mercado spot (à vista) de energia.