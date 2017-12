Risco de transgênicos não está descartado O decreto publicado no dia 18 de julho, no Diário Oficial, estabelece regras para a rotulagem de produtos que contenham substâncias transgênicas acima de 4%. A determinação entra em vigor a partir de 31 de dezembro. Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), este porcentual é elevado e não se baseia em nenhum parecer técnico. O órgão pedirá esclarecimentos ao presidente Fernando Henrique Cardoso e, em último caso, entrará na Justiça contra esta medida. De acordo com estudos realizados pelo órgão, dos 57 produtos à base de soja no mercado, enviados para análise em um laboratório na Suíça, foram detectadas substâncias transgênicas em 17 deles e apenas 3 possuíam quantidade acima de 4%. "E vamos continuar fazendo testes e divulgando os resultados. Este decreto fere o Código de Defesa do Consumidor no que ser refere à transparência das empresas", afirma Marilena Lazzarini, coordenadora executiva do Idec. Faltam estudos conclusivos sobre os riscos do transgênico Um argumento difícil de rebater e que foi usado pela Europa ao estabelecer o porcentual de 1%, segundo Marilena, é a capacidade tecnológica de detecção dos organismos geneticamente modificados nos produtos. "À época, os laboratórios só detectavam acima de 1%, por isso esta quantidade foi adotada na Europa. Hoje, esta capacidade foi reduzida a 0,1%. Se é possível identificar, o consumidor tem o direito de saber, independente da quantidade." Marilena também explica que não há estudos conclusivos em nenhum lugar do mundo sobre os efeitos de médio e longo prazos dos transgênicos sobre a saúde humana nem o impacto ambiental desta nova tecnologia. "É preciso saber exatamente a relação causa efeito entre a ingestão destes alimentos e o surgimento de doenças, por exemplo." O que o consumidor pode fazer Contra a comercialização de produtos com substâncias geneticamente modificadas, resta ao consumidor informar-se e não adquiri-los. "A força do consumidor é o poder de compra. Ao não exercê-lo, demonstra sua força no mercado. É uma forma de fazer pressão", afirma a coordenadora-executiva do Idec. O órgão, segundo ela, continuará analisando produtos e divulgando as informações. Outro objetivo é fazer campanhas de boicote a estes produtos em parceria com outras organizações não-governamentais. Veja no link abaixo detalhes sobre o decreto e as medidas a serem tomadas pelo Idec para combatê-lo.