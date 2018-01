Risco do Brasil dispara e fica pior do que o de países sem grau de investimento

SÃO PAULO - O risco-país medido pelo CDS (Credit Default Swap, na sigla em inglês) – um tipo de seguro contra calote – do Brasil disparou nesta quinta-feira (6). O indicador está pior do que o de países sem grau de investimento, como a Croácia e a Hungria, e apenas um ponto mais positivo do que o da Costa Rica, outra economia de grau especulativo.

O CDS brasileiro saiu do patamar de 305 pontos nesta quarta-feira para 323 nesta quinta-feira. O da Costa Rica está em 324 pontos. Com o acirramento da incerteza política, o risco-país brasileiro ficou maior que o da Croácia (267 pontos) e mais do que o dobro do CDS da Hungria (149 pontos).

"O mercado já demonstra que a probabilidade de perda do grau de investimentos é elevada, dado que o CDS está em 323", afirma o estrategista-chefe da XP Investimentos, Celson Plácido.

Entre os chamados cinco frágeis, grupo de países suscetíveis elencado pelo Morgan Stanley, o CDS do Brasil ficou absolutamente descolado e no topo do ranking. O indicador da África do Sul está hoje em 222. O da Turquia está em 243. O da Indonésia, em 185. O da África do Sul, em 222. E o do México, em 137.