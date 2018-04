Risco fecha em nível recorde e Bovespa fecha em leve alta O Risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do país - atingiu mínima histórica pela segunda sessão consecutiva nesta quinta-feira, 19. A queda ocorre em um momento de expectativa de redução da dívida do País (recompra de papéis) e aumento de ratings de crédito (classificação de risco), que ampliam o forte apetite dos investidores por ativos de emergentes. O risco Brasil chegou a 149 pontos base, ficando abaixo de 150 pontos base pela primeira vez. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operou em baixa durante a maior parte do dia, com investidores aproveitando notícias sobre a China para vender ações, mas se recuperou nos últimos minutos de pregão, à medida que as bolsas norte-americanas também subiram. O Ibovespa - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - subiu 0,11%, a 48.762 pontos, mas na mínima do dia chegou a cair 1,6%. O volume financeiro ficou em R$ 3,8 bilhões. A maior alta do pregão foi Cesp, que subiu 6,5% e também registrou o terceiro maior volume de negócios na Bolsa, diante da expectativa de que a privatização da empresa esteja próxima. No ano passado, a empresa passou por um amplo programa de capitalização que possibilitou grande redução de sua dívida. Os mercados globais sofreram nesta quinta-feira com a perspectiva de alta do juro chinês, depois do anúncio de forte crescimento no primeiro trimestre e inflação acima do nível de conforto do banco central. Contudo, a reação não foi tão forte. A Bolsa de Xangai caiu 4,5%. Em Nova York, o índice Dow Jones subiu e bateu recorde. A Nasdaq caiu 0,21%. "Não vejo que seja nada que afete o que está previsto (de crescimento na China). Acho que é só um movimento de especulação em cima de mercados que estão todos eles perto do recorde", disse Álvaro Bandeira, diretor da Ágora Senior CTVM. O mercado ainda reagiu à decisão do BC, que diminuiu nesta quarta, 18, a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,25 ponto percentual, para 12,5% ao ano, conforme o esperado. Mas a decisão não foi unânime - três membros votantes quiseram corte de 0,5 ponto percentual. Dólar cai por fluxo O dólar manteve a tendência de queda nesta quinta-feira, com a entrada de divisas no país. O recuo da moeda norte-americana, no entanto, foi contido pela expectativa de uma maior atuação do Banco Central no mercado e pela fraqueza nos mercados acionários. O dólar fechou em baixa de 0,20%, cotado a R$ 2,0300.