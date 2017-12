Risco menor abre espaço para corte de juros, avalia Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou hoje que a redução da taxa de juros da economia brasileira de forma consistente está ligada, entre outras medidas, com a queda do risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do País. Quanto maior a confiança, menor é essa taxa. "A queda do risco provoca a redução do custo de financiamento. Existe portanto uma correlação entre o risco soberano e a taxa de juros vigente em um País", disse. O fato é que essa taxa representa o prêmio que os investidores estrangeiros pedem para negociar papéis do país. Ou seja, uma taxa acima do juro pago pelos títulos norte-americanos, considerados ativos sem risco. Quanto essa taxa cai, aumentam as possibilidades de redução também nos juros internos do país. Ele informou que os indicadores da economia sinalizarão exatamente o ritmo dos próximos passos do Comitê de Política Monetária (Copom) para as decisões da Selic, a taxa básica de juros da economia. Meirelles lembrou que o que determina o comportamento da economia real é a curva de juros de longo prazo, a qual está caindo "de forma consistente", nos últimos meses. "Esta queda já está impulsionando a retomada do ritmo de atividade econômica". Para o presidente do BC, a economia apresenta sinais evidentes de que está revertendo o processo de desaceleração, observado no primeiro semestre. Crescimento e estabilidade O presidente do BC afirmou hoje que a economia brasileira tem todas as condições para crescer a taxas superiores a 3%, a partir de 2004. O País anseia um crescimento a taxas elevadas sustentáveis ao longo de anos, o que requer, segundo ele, uma mobilização de investimentos para a capacidade produtiva. Outro fator determinante do crescimento citado pelo presidente do BC é a estabilidade macroeconômica. "A confiança dos agentes econômicos permite o alongamento de horizontes inerente a projetos mais ambiciosos de investimento ou a planos de poupança das famílias", disse. Segundo Meirelles todos os países que registraram nas últimas décadas taxas de crescimento "consideráveis" tiveram baixas taxas de inflação. Meirelles também destacou que a estabilidade macroeconômica está relacionada à estabilidade da taxa de câmbio. "Hoje o câmbio oscila em torno de R$ 2,950 e não representa pressão sobre a inflação. Um ambiente de baixa volatilidade cambial é fundamental para estimular exportações e a entrada de investimentos externos, por reduzir o risco e o custo das operações cambiais", disse Meirelles.