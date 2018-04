Risco país da Argentina chega ao nível mais baixo em dez anos O risco país da Argentina, índice que mede as perspectivas para os títulos da dívida soberana de economias emergentes, alcançou seu nível mais baixo nos últimos dez anos, destaca nesta sexta-feira, 13, a imprensa local. O indicador calculado pelo JP Morgan para a Argentina encerrou a quinta fixado em 301 pontos básicos, dada a alta de 0,54% registrada na jornada para os bônus públicos argentinos. Os jornais econômicos de Buenos Aires atribuíram esta situação ao interesse de investidores estrangeiros em títulos argentinos com maiores rendimentos, o que ocorreu, por sua vez, após a queda da taxa de juros implícita dos bônus americanos. Segundo o analista Rafael Ber, da empresa de consultoria Argentina Research, a tendência positiva experimentada nas últimas semanas "vai se manter", embora de forma "suavizada", dada a redução dos juros internacionais. Em declarações ao jornal "El Cronista", o especialista também previu que entre março e junho de 2007 mais investimentos entrarão na região, já que nesse período os bônus soberanos do Brasil deverão alcançar o "investment grade" (grau de investimento recomendado) após a definição do panorama eleitoral nesse país.