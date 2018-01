Risco país deve cair, prevê analista O diretor de pesquisa e de estratégia de renda fixa para mercados emergentes do Banco ABN-Amro, Arturo Porzecanski, disse continuar otimista em relação aos títulos da dívida do Brasil, apesar do movimento de realização de lucros observado nos últimos dias. "A volatilidade dos preços dos ativos brasileiros é elevada, mas vem tendendo a cair. Maior baixa nos preços é possível no curto prazo, principalmente por conta de quedas nos principais mercados financeiros, mas essa perspectiva não autoriza uma mudança na nossa recomendação (peso na média) para a dívida brasileira. No médio prazo, a perspectiva, após encerrada a guerra no Iraque, é de que os spreads do índice Brasil no Embi+ caiam para ao redor de 900 pontos a 1.000 pontos", afirmou Porzecanski. Na opinião do analista, o movimento de venda nos títulos brasileiros nos últimos dias é injustificável com base no desenrolar dos últimos fundamentos. O estrategista elogiou a decisão do BC de elevar a taxa de juros para 25,5% ao ano e agora espera que o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, anuncie o aumento da meta de superávit primário, dos atuais 3,75% para 4,5% do PIB.