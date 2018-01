Riscos ao deixar objetos no carro Deixar objetos dentro do carro pode sair caro para quem vai às compras ou vai se divertir. Depois de entregar a chave do veículo para manobristas em estacionamentos ou em lugares com valet - serviço em que um funcionário guia o carro do cliente até determinado local com vagas (muitas vezes a própria rua) -, o consumidor corre o risco de constatar que objetos deixados dentro do carro foram violados ou furtados. Apesar da seriedade de algumas empresas de estacionamento, o ideal é que a pessoa se previna ao invés de buscar soluções para transtornos. Segundo a assistente de direção do Procon de São Paulo, Elisete Miasaki, é bom a pessoa sempre carregar consigo jóias, dinheiro e até celulares. Se não for possível levar tudo, é recomendável avisar ao estacionamento sobre a existência de objetos de valor dentro do carro, listando e anotando cada um deles. É difícil provar que um celular foi utilizado enquanto o cliente estava jantando em um restaurante, por exemplo. Nesse caso, seria necessário juntar uma série de provas, como testemunhas e verificações periciais, o que custaria caro e aumentaria o prejuízo e o desgaste para o consumidor. "Na prática, isso é inviável", diz Miasaki. Caso o consumidor sinta-se prejudicado nesse tipo de situação, é conveniente dirigir as reclamações diretamente ao estacionamento ou ao restaurante, bar ou produtora de eventos responsável pela contratação do serviço de valet. Se não houver um acordo, o reclamante poderá entrar em contato com o Procon e levar o caso ao Juizado de Pequenas Causas. Responsabilidade O presidente do Sindicato dos Estacionamentos e diretor da rede Multipark, Sérgio Morad, também aconselha o cliente a declarar todos os objetos de valor que deixar no carro, mas acrescenta que a proteção deles por parte do estacionamento é opcional, e não uma obrigação. "A empresa não é responsável por bens deixados dentro do veículo, apenas pelos acessórios fixos, como peças do carro", diz. O Procon discorda, tendo como base o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o cliente pode exigir, em casos de danos patrimoniais decorrentes da prestação de serviços, "a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos". Miasaki entende que, mediante pagamento feito pelo consumidor, a empresa de estacionamento adquire, automaticamente, responsabilidade sobre o bem confiado à ela - no caso, o veículo e os pertences dentro dele