Riscos aos emergentes estão em declínio, diz FMI A perspectiva global positiva, incluindo preços de commodities elevados no geral, continua fornecendo um cenário favorável aos emergentes e deve continuar permitindo um crescimento conduzido pelas exportações, estima o Fundo Monetário Internacional (FMI) no Relatório de Estabilidade Financeira Global de 2007. O Fundo afirma que os riscos aos mercados emergentes recuaram um pouco, diante de uma melhora de fundamentos. "O aumento da entrada de capital para os emergentes, em parte, reflete melhora dos fundamentos econômicos, mas também a busca por retorno, diante de baixos juros em mercados maduros", diz o FMI. O FMI observa ainda que, apesar dos declínios recentes, os preços das commodities permanecem amplamente favoráveis. O Fundo acrescenta que os países continuaram a seguir sólidas políticas macroeconômicas e têm feito progresso em direção ao câmbio flutuante e ao gerenciamento prudente da dívida. Mas o Fundo observa que as políticas não são uniformemente favoráveis entre os emergentes. "Movimentos de políticas no Equador, Tailândia e Venezuela levaram a uma reação adversa do investidor", lembra o FMI. No geral, pondera o FMI, "as posições externas permanecem, no geral, muito fortes e um crescimento robusto tem conduzido a uma melhora na posição fiscal em diversos países". "A combinação melhor ambiente externo, melhores políticas, e reduzido nível de dívida externa foi refletida no maior aumento dos ratings de crédito dos emergentes para marginalmente abaixo de BB+. Os upgrades soberanos pela Moody´s and Standard & Poor´s ultrapassaram os downgrades em 2006 pelo quinto ano consecutivo, com 38 elevações ante apenas dois rebaixamentos". "As mudanças fundamentais, combinadas com elevado apetite por risco, trouxeram os spreads dos mercados emergentes para recordes de baixas no início de 2007", diz. Risco Esse aumento do apetite por risco, que é uma condição financeira no mapa de estabilidade do Fundo, tem influenciado o rápido ritmo e mudança na composição da entrada de capital para os mercados emergentes. Mas, "embora os fundamentos dos mercados emergentes continuem a melhorar no geral, o rápido fluxo de capital para alguns países emergentes poderia representar desafios à estabilidade financeira", adverte o Fundo. O FMI cita a experiência do Brasil, entre maio e junho 2006, para exemplificar os efeitos da reversão de fluxos. As NTN-Bs eram populares entre os investidores, observa o Fundo, mas quando a volatilidade aumentou naquele período os investidores correram para desfazer as posições nestas notas. Ainda, "à medida que o investidor procurava reduzir posições, a taxa de câmbio teve depreciação de 13%", cita o Fundo. O FMI observa que a entrada de capital deve ajudar o desenvolvimento econômico. Mas reconhece que também tem potencial para rápida reversão. "Se o ambiente global se tornar menos benigno, as condições financeiras devem se tornar mais difíceis, particularmente para aqueles países que dependem pesadamente da entrada de fluxo de portfólio". A mudança para fluxos do setor privado, especialmente fluxos de bancos para a Europa emergente e fluxo de portfólio para outras regiões, sugere que investidores estão tomando maior risco. O aumento do apetite por risco pode colocar desafios às autoridades de alguns países recebedores com grandes déficits de conta corrente, especialmente se os fluxos de capital se reverterem, avisa o Fundo no relatório. "Os formuladores deveriam usar os ´bons tempos´ atuais para se preparar para um período com condições menos favoráveis", completa. América Latina Diante da performance macroeconômica encorajadora, derivada, em parte, de elevados preços de commodities, os países na América Latina têm atraído entrada de capital significativa e testemunhado a aquisição dos bancos locais por bancos internacionais, observa o FMI. Os maiores riscos, pondera o FMI, parecem ter origem no setor externo e incluem uma queda potencial dos preços de commodity. "O principal risco macroeconômico parece ser originário do setor externo, e inclui uma queda potencial nos preços de commodities ou efeitos possíveis a um ajuste perturbador nos desequilíbrios globais que poderia resultar em um declínio ou mesmo na reversão do fluxo de capital para a região", segundo o Fundo. Na grande parte dos países, incluindo Argentina, Brasil e México, o setor bancário parece mostrar adequada capitalização, melhor qualidade de ativos e crescente lucratividade. "O crescimento do crédito começou a desacelerar, mas ainda ultrapassa o crescimento do PIB em grande parte dos países", afirma. "Contra esse cenário, a exposição dos bancos à dívida do governo permanece elevada em alguns países, por exemplo, no Brasil. E o risco indireto da moeda continua sendo a vulnerabilidade potencial em economias dolarizadas, mesmo que esse risco pareça ter recuado no atual ambiente macro", diz o relatório.