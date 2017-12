Riscos de colocar o currículo na Internet Quem pretende colocar o currículo na Internet deve ficar atento aos riscos comuns do uso de sites de recolocação. O principal deles é a exposição das informações pessoais do candidato a um emprego para qualquer pessoa que consultar o site, tornando públicas informações pessoais, como telefone e endereço. Poucos sites controlam quais empresas acessam as informações ou mesmo bloqueiam o acesso de usuários comuns aos dados do candidato. Isso quer dizer que tanto o seu colega de trabalho quanto o setor de Recursos Humanos da sua empresa ou de uma concorrente podem ler a sua ficha. Muitas vezes isso não é interessante para o profissional. Venda de vagas Outro risco sério: com suas informações disponíveis na Internet, o candidato fica sujeito a golpes e tentativas de venda de produtos ou serviços. É comum pessoas que se dizem headhunters convidarem o usuário para uma entrevista de emprego. O problema é que a vaga, muitas vezes, não existe. Ao chegar lá, um atendente informa que há duas empresas com vagas no seu perfil, mas que ele precisa assinar os serviços de treinamento e recolocação para disputar as posições. Para o profissional, só há uma solução: recusar qualquer proposta que pareça "venda de vagas". Especialistas em RH dizem que headhunters sérios nunca misturam o contato para uma entrevista de emprego com a venda de serviços. São atividades distintas: empresas que atuam em recrutamento e seleção geralmente não fazem recolocação.