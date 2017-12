Riscos de comprar imóvel em construção Comprar um imóvel na planta é sempre um investimento de risco porque não há garantia de que a obra será finalizada, em caso de falência da construtora ou má gestão de recursos. Mesmo que a obra tenha um seguro que garanta sua conclusão, a construtora pode ter dado o imóvel como garantia para empréstimos de bancos e fornecedores. Vale lembrar a falência da construtora Encol, um escândalo que causou prejuízos a milhares de pessoas. Por isso, existe um projeto no Congresso Nacional para obrigar incorporadoras e construtoras a contratar um seguro-garantia de conclusão da obra. Neste caso, havendo falência da construtora, outra empresa concluiria a obra, garantindo o direito do consumidor. O Procon-SP recomenda cuidados básicos na compra de imóvel na planta, como verificar, na Prefeitura ou na Secretaria da Habitação, se a planta do imóvel está aprovada, e se a incorporação está registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Também é importante ver o tipo de construção contratada, se há ações contra a empresa junto ao Distribuidor Civil e à Justiça Federal e consultar um advogado ou os órgãos de defesa do consumidor sobre o contrato a ser assinado.