Riscos fiscais são crescentes O comportamento das contas do setor público, nos últimos meses, indica que os riscos fiscais estão aumentando, sob o olhar condescendente do governo Lula. O desastre não é iminente, mas, a prosseguir a deterioração das finanças públicas, é quase certo que a economia brasileira sofrerá, em futuro não muito distante, as consequências negativas do atual estado de frouxidão fiscal. Os números dos cinco primeiros meses do ano são eloquentes. Em comparação com o mesmo período do ano passado, as despesas do governo federal, não incluídos os juros, tiveram um crescimento nominal próximo a 19%, num forte contraste com a queda de quase 1% nas receitas do Tesouro Nacional. Com isso, o superávit primário acumulado do governo central foi reduzido de 4,7% do PIB para 1,9% do PIB, na comparação com 2008. Vale ressaltar que a própria dinâmica da crise de demanda já teria sido suficiente por si só para causar redução do superávit primário, pela queda da arrecadação de impostos e contribuições. Ademais, no contexto de uma política tipicamente anticíclica, seria razoável esperar tanto certas desonerações tributárias quanto o crescimento dos gastos do governo na rubrica de investimentos. Em vista disso, não é de estranhar a diminuição projetada do superávit primário em 2009, vis-à-vis o ano anterior. Porém, o assustador é que os números mostram uma forte elevação dos gastos de custeio do governo federal, mormente com o aumento da folha de pagamentos e das despesas com benefícios previdenciários. O gasto com pessoal cresceu 20% nos primeiros cinco meses do ano, comparado ao mesmo período do ano anterior, graças notadamente a generosos reajustes salariais. Para os gastos previdenciários o incremento nominal foi de aproximadamente 13%, em razão principalmente dos efeitos da elevação real do salário mínimo. Com esse comportamento, torna-se a cada momento mais duvidoso o cumprimento, neste ano, da já bastante desidratada meta de superávit primário consolidado do setor público, de 2% do PIB, descontado o PPI. Esse eventual fracasso, contudo, não seria a pior consequência para a economia brasileira. A sustentabilidade da trajetória de endividamento do setor público não seria afetada no curto prazo, até porque as despesas com juros estão em queda em razão do menor nível real da taxa Selic. Os problemas surgiriam ao longo dos próximos anos, tendo em vista as dificuldades de controlar a expansão e o nível futuro das despesas públicas primárias. A prática de uma política fiscal anticíclica no Brasil, mesmo quando numa situação recomendada em livro-texto, já seria por si mesma um exercício complicado, tendo em vista a má qualidade estrutural das contas públicas em nosso país. A alta carga tributária, o déficit previdenciário elevado e com tendência a agravamento, a rigidez dos gastos por vinculações constitucionais e a dívida pública de curta "duration" são apenas algumas das mazelas que deveriam ter sido seriamente consideradas no desenho e na execução de políticas públicas para mitigar os efeitos da crise sobre o produto e o emprego. Nada indica que esse cuidado tenha sido tomado. De forma lastimável, o que transparece das ações do governo é uma atitude que tem muito mais que ver com a disputa eleitoral de 2010 do que com os interesses de longo prazo do País. Essa miopia proposital deve explicar o porquê da combinação venenosa de elevação de gastos com deterioração de sua qualidade que se observa nos últimos meses. O clima eleitoreiro e de autoaplauso que marcou o recente anúncio, pelo Ministério da Fazenda, das medidas de prorrogação e ampliação de isenções fiscais dá pistas sobre as reais motivações da chamada "política anticíclica". A dinâmica fiscal ruim representada pelo avanço dos gastos de pessoal e previdenciários é preocupante, tendo em vista seus efeitos negativos sobre o crescimento da economia brasileira nos próximos anos. Sedimenta-se uma situação em que o Estado arrecada um elevado porcentual do PIB - muito acima da média das economias assemelhadas ao Brasil - e gasta tais recursos de forma ineficiente em rubricas que pouco ajudam no crescimento sustentável do PIB. Os investimentos privados serão desestimulados e a competitividade da economia brasileira, reduzida em face dos mercados internacionais. No momento em que se completam os 15 anos da estabilização da economia brasileira, faz-se necessária a urgente implementação de uma política fiscal que tenha objetivos claros de médio e de longo prazos. Do ponto de vista macro, dever-se-ia perseguir a redução gradual das despesas de custeio como proporção do PIB, o que permitiria tanto a queda da carga tributária quanto o aumento dos gastos com investimentos. Sob o prisma da gestão pública, dever-se-ia buscar elevar a eficiência da prestação de serviços governamentais, inclusive eliminando o inchaço produzido nos últimos anos, em que a recente criação do Ministério da Pesca é conspícuo exemplo. Só assim o Brasil abriria caminho para o aumento sustentado do potencial de crescimento econômico. *Gustavo Loyola, doutor em Economia pela EPGE/FGV, sócio-diretor da Tendências Consultoria Integrada, em São Paulo, foi presidente do Banco Central do Brasil