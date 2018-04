Riscos na AL se manterão altos nos próximos anos, diz EIU Os problemas estruturais da América Latina deverão fazer com que os riscos da região para os investidores nos próximos anos continuem mais elevados do que nos mercados emergentes de outras partes do mundo. Um estudo da consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU) afirma que o ajuste das políticas econômicas e o avanço das reformas estruturais serão os fatores determinantes para atrair a confiança dos investidores para a América Latina no restante deste ano e em 2003. "Os países da região que enfrentam problemas, se pretendem aliviar a sua dependência de financiamento externo e retomar o crescimento, não poderão se afastar muito das políticas ortodoxas", afirmou David Anthony, chefe do departamento de risco da EIU. "Sem a volta de um robusto crescimento econômico no médio prazo, as deficiências estruturais na América Latina irão manter os riscos de dificuldades para os pagamentos das dívidas, mesmo com o apoio do FMI." Em sua análise, a EIU se baseia em algumas previsões. A Argentina, por exemplo, deverá concluir um acordo com o FMI até o final deste ano. No Brasil, a eleição presidencial resultará na vitória de um candidato que manterá a política econômica ortodoxa quando assumir o governo. As tensões políticas nos países andinos serão aliviadas com o comprometimento dos novos líderes da Bolívia, Colômbia e Equador com um gerenciamento econômico prudente. Por fim, deverá ocorrer uma lenta reaproximação dos presidentes da Venezuela e Peru com os seus opositores políticos domésticos. "Nesse cenário benigno, a influência dos riscos de curto prazo que estão afetando hoje o perfil da região irá diminuir em 2003", disse a EIU. "Entretanto, mesmo assim, uma substancial melhora do risco na América Latina em 2003 e possivelmente nos próximos anos é improvável." Investimentos não estimularam exportações A EIU explicou que a razão desse pesssimismo é causada pelas deficiências estruturais, principalmente na questão da dívida, que continuam a ser o ponto frágil apesar da nova conjuntura de consolidação fiscal, política monetária mais responsável e regimes cambiais implementados na região desde os meados dos anos 90. Os investimentos atraídos ao longo da última década não estimularam as exportações a um nível que teria permitido uma melhora sustentável do desempenho comercial. A balança comercial da região, que registrou um superávit de 3% do PIB da região em 1990, passou a registrar déficits em 1992 e, desde então, tem permanecido no vermelho. "A América Latina continuou dependente de novos fluxos de empréstimos ou portfólios de capitais voláteis para financiar cerca de 60% de sua necessidade de financiamento externo", disse a EIU. O custo do maior acesso e exposição aos mercados globais na década passada acentuou a vulnerabilidade da América Latina aos contágios financeiros e elevou a sua susceptibilidade às mudanças de sentimento entre os investidores. "Já no início de 1999 havíamos alertado que nos próximos anos, com a intensificação dos vencimentos da dívida Brady e também com a maturidade dos bônus emitidos em meados da década passada, um retorno a um crescimento econômico de 5% ou mais seria imperativo para se evitar dificuldades dos pagamentos", disse a EIU. Investidores deverão continuar cautelosos A EIU salientou que a conjuntura econômica internacional poderá permanecer incerta em 2003, diante dos indícios de desaceleração na recuperação norte-americana, a instabilidade nos mercados financeiros globais e o crescente nervosimo sobre um eventual ataque militar dos Estados Unidos contra o Iraque. "Mesmo no melhor dos cenários, o crescimento econômico da América Latina irá retomar um ritmo muito lento em 2003 pois a debilidade das moedas da região limita o poder de compra dos consumidores e os investidores deverão permanecer cautelosos." Segundo a EIU, os países latino-americanos terão de se ajustar aos menores influxos de capitais através da limitação de de suas compras externas. Através desse processo, a necessidade de financiamento externo, que foi de US$ 172 bilhões no ano 2000, deverá cair para US$ 113 bilhões em 2003. Vários países, inclusive o Brasil e a Argentina, serão obrigados a registrar volumosos superávits comerciais para compensar os substanciais pagamentos de suas dívidas. A consultoria afirmou que os pagamentos da dívida de médio e longo prazo deverão somar, em média, de US$ 80 bilhões nos próximos cinco anos, ou cerca da metade do nível das reservas da região. Entretanto, com a média anual de investimento direto estrangeiro devendo ficar em torno de US$ 50 bilhões, a América Latina será forçada a contrair substanciais volumes de novas dívidas para cobrir suas necessidades de financiamento externo. "Isso vai limitar qualquer melhora significativa na estrutura da dívida da região." A relação entre a dívida externa e o PIB deverá ficar ligeiramente superior a 40% entre 2003 e 2006, muito mais alta do que nos países emergentes asiáticos (28%) e do que no leste europeu (35%) Pesados pagamentos da dívida vão continuar A EIU calcula que as reservas internacionais dos países latino-americanos vão cobrir apenas 20% do estoque da dívida externa, sendo que nos emergentes asiáticos essa relação é de 60% e no leste europeu é de quase 40%. "Diante de sua grande dívida externa, e na ausência de uma ampla reestruturação de sua dívida, a América Latina vai continuar a enfrentar pesados pagamentos equivalentes a cerca de 25% de suas exportações de bens e serviços entre 2003 e 2006, que absorvem 7% do PIB, bem acima dos custos em outros mercados emergentes." A consultoria observou que o crescimento baixo, taxas de juros elevadas e investidores cautelosos "irão limitar qualquer melhora na estrutura financeira da região". A solvência dos sistemas financeiros da América Latina, que são altamente dolarizados, vai continuar muito suscetível à instabilidade cambial. Além disso, "as fortes ligações entre o setor financeiro e os governos vai continuar deixando os bancos muito expostos ao risco de um default soberano".