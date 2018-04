Ritmo da expansão da economia brasileira sofreu queda O ritmo da expansão da economia brasileira sofreu uma queda em fevereiro em comparação a janeiro e não apresenta o mesmo vigor do segundo semestre de 2006. A avaliação é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que publica um levantamento sobre o desempenho das principais economias do mundo e alerta para uma expansão "mais moderada" dos países ricos nos primeiros meses de 2007 em relação a 2006. A organização, conhecida como sendo o grupo dos países ricos, elaborou um índice para avaliar a atividade produtiva das economias e decidiu incluir uma análise também da China, Índia e Rússia, além do Brasil. O índice é formado por dez dados diferentes, entre eles o crescimento do PIB, mas também o índice de desemprego, renda per capta, investimentos e outros itens. Para a OCDE, o indicador dá uma idéia mais completa do caminho em que se dirige uma economia que a avaliação exclusiva do aumento ou recuou do PIB. No caso do Brasil, o País atingiu 128,9 pontos no índice criado pela OCDE. A taxa é 0,1 ponto inferior à de janeiro. Para os economistas da entidade, o resultado mostra um ritmo mais lento de crescimento do País nos dois primeiros meses do ano. Balanço A comparação com o resultado obtido pelo País seis meses antes também mostra uma perda de ritmo da expansão. Em relação a agosto de 2006, o índice brasileiro de fevereiro registrou um aumento de 4,3%. Apesar do aumento, o desempenho é inferior às comparações semestrais feitas até dezembro, quando a taxa era de pelo menos 5% de crescimento. Na China, porém, expansão continua em ritmo acelerado. O país atingiu 253,1 pontos em fevereiro, um aumento de 5,6 pontos em relação a janeiro. Segundo a OCDE, os chineses vem apresentando resultados acima do resto do mundo há 15 meses. Já a Índia e a Rússia apresentam um rendimento mais fraco nos dois primeiros meses do ano. Mas ainda assim acima do Brasil, com 151,2 pontos para a Índia e 137,1 pontos para a Rússia. Segundo a OCDE, não é apenas o Brasil que apresenta um desaquecimento de sua expansão. A avaliação sobre as economias desenvolvidas mostra que a expansão dos países foi menor nos dois primeiros meses do ano em comparação a 2006. Os sete países mais ricos - Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão, França, Canadá e Reino Unido -, atingiram em média 104,9 pontos em fevereiro, contra 105,1 em janeiro e 105,4 pontos em novembro do ano passado. A queda nos países ricos, segundo a OCDE, vem ocorrendo de março de 2006. Em fevereiro, os Estados Unidos registraram 106,1 pontos, uma redução do índice de expansão de 0,3 ponto em relação a agosto de 2006. Na Europa, a queda ocorre desde junho de 2006 e hoje atinge 109,3 pontos. No Japão, com 100,6 pontos, a queda vem ocorrendo desde março. Parte da explicação seria o aumento das taxas de juros, que estariam contribuindo negativamente para o desempenho dessas economias. Isso apesar de o nível de confiança dos consumidores estar acima das expectativas.