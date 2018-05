Ritmo de fuga de emergentes cai mas continua, diz RBS

Pesquisa semanal "Emerging Markets Flow Monitor" realizada pelo banco Royal Bank of Scotland (RBS) com dados da consultoria EPFR Global mostra que estrangeiros sacaram US$ 1,3 bilhão de fundos de renda fixa em mercados emergentes na semana encerrada no dia 10 de julho. O período pesquisado vai exatamente até a quarta-feira, dia em que o Federal Reserve surpreendeu o mercado ao sinalizar que ainda não há certeza sobre quando acontecerá a retirada dos estímulos à economia norte-americana.

Segundo o levantamento, foram sacados US$ 702 milhões em fundos de renda fixa em moedas locais - carteiras que compram títulos de dívida de países emergentes emitidos em moedas nacionais, como o real ou o yuan. Proporcionalmente, isso representa queda de 0,65% no total de ativos.

Houve também retirada de US$ 549 milhões de carteiras de renda fixa em moedas de economias maduras - fundos que têm títulos emergentes, mas emitidos em divisas como o dólar ou euro. Nesse caso, o número representa queda de 0,54% no estoque de ativos. Houve, ainda, saque de pouco menos de US$ 100 milhões em carteiras de renda fixa que usam cesta de moedas.

"Foram registradas saídas da renda fixa emergente pela sétima semana consecutiva. O movimento foi liderado pelos fundos em moeda local, que apresentaram resultado pior que as carteiras em moedas desenvolvidas pela primeira vez em 13 semanas. Apesar disso, notamos que a saída ao longo das últimas duas semanas em renda fixa não foi tão significativa quanto à registrada em junho", dizem os analistas do RBS, Mohammed Kazmi e Tatiana Orlova, responsáveis pelo levantamento.

O estudo mostra ainda que as carteiras de ações também sofreram e registraram saques de US$ 2,2 bilhões na semana até 10 de julho. O valor representa queda de 0,29% no total recursos de estrangeiros nesses ativos. Na semana anterior - encerrada em 3 de julho, carteiras de renda fixa registraram ingresso de US$ 640 milhões. O desempenho positivo foi considerado "raro" pelos analistas do RBS que afirmam que a saída de recursos vista no levantamento divulgado hoje mostra o retorno à normalidade nessa classe de ativos.