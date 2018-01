RJ: cortes só depois da revisão de meta As duas concessionárias que atendem o Rio de Janeiro- a Light em 31 municípios e a Cerj em outros 62 - só começarão os cortes depois de examinar os pedidos de revisão de metas com base as novas regras editadas pela Câmara de Gestão da Crise Energética (GCE) em sua resolução 33, de 8 de agosto. As duas empresas também suspenderam cortes de clientes comerciais e industriais, aguardando novas disposições da GCE. Num primeiro momento, as regras do racionamento não incluíam aumento de família ou trabalho em casa como justificativa para revisão das metas de consumo. Agora que estas duas condições passaram a ser aceitas, as concessionárias querem primeiro reavaliar a situação de seus clientes antes de fazerem cortes. A Light informou que os 91 mil pedidos que anteriormente haviam sido indeferidos estão em processo de revisão e que os cortes terão início quando concluir estas análises, até o início de mês que vem. A empresa já autorizou novas metas a 22 mil consumidores que alegaram aumento de família e tem agora de examinar outros seis mil pedidos de consumidores que utilizaram a justificativa de trabalho em casa para pedir revisão. Há ainda outros quatro mil pedidos que chegaram à concessionária depois do último dia 8, quando a GCE reabriu a possibilidade de revisões. A Light informou que ainda não foi oficialmente notificada da liminar conseguida pela Associação Nacional de Assistência ao Consumidor e ao Trabalhador (Anacont) obrigando as distribuidoras a pagarem o bônus também aos clientes com consumo superior a 100 kWh por mês. A empresa já adiantou, no entanto, que vai recorrer da decisão "conforme critérios estabelecidos pela Câmara de Gestão". A Cerj está pedindo aos 120 mil clientes que tiveram seus pedidos recusados que reenviem seus pleitos com toda a documentação necessária para que possam ser reavaliados. A empresa preferiu não levar em consideração os pedidos anteriormente indeferidos para dar ao consumidor a chance de enviar a documentação completa. De acordo com a empresa, desde que a possibilidade de revisão foi reaberta, foram recebidas oito mil correspondências. A Cerj pretende definir até o fim desta semana a data em que os cortes serão iniciados.