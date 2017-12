RJ e CE prorrogam campanhas de vacinação contra aftosa O Ministério da Agricultura informou, nesta quinta-feira, que Rio de Janeiro e Ceará decidiram prorrogar a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. De acordo com as Superintendências Federais de Agricultura dos dois estados, as fortes chuvas dificultaram a entrega das doses em vários municípios, atrasando o processo de vacinação dos rebanhos. O Rio, cujo rebanho é de 2,1 milhões de cabeças, prorrogou a campanha para o dia 18 de abril. No Estado do Ceará, com 2,2 milhões de animais, os pecuaristas terão até o dia 30 do mesmo mês para vacinar o gado. O cronograma inicial previa a conclusão da vacinação nesta sexta-feira.