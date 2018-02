RJ ganha 1ª delegacia contra fraudadores O governo do Estado do Rio inaugurou hoje a primeira delegacia especializada em crimes contra empresas de energia elétrica, combustíveis, telecomunicações e saneamento. A delegacia vai contar com 20 peritos em fraudes na rede de eletricidade, adulteração de combustíveis e centrais clandestinas de telecomunicações. Só no caso de energia elétrica, o Estado estima que tenha uma perda de R$ 100 milhões por ano com o não recolhimento de ICMS sobre a energia consumida por fraudadores. Segundo o secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Estado, Wagner Victer, as fraudes no setor de combustíveis devem chegar a 10% do volume comercializado no Estado do Rio. A delegacia focará esforços nas investigações de grandes fraudadores, que respondem por 60% do volume de perdas no ICMS.