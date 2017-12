RJ propõe benefício fiscal em troca de reciprocidade A governadora Rosinha Matheus participou hoje da abertura da Rio Oil & Gas, cobrando da Petrobras e do governo federal que haja maior benefício para o estado, que é o maior produtor de petróleo do País. Ela destacou que o Estado tem interesse em conceder os incentivos fiscais, desde que haja "reciprocidade" das empresas. Rosinha voltou a fazer campanha pelo investimento em uma refinaria no Estado e divulgou que já haveria um grupo interessando em construir a unidade. Segundo ela, os investidores podem formar um consórcio com representantes americanos e brasileiros. A governadora disse ainda que o projeto não necessariamente estará atrelado à Petrobras.