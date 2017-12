RJ: racionamento pode causar alta do condomínio O racionamento de energia deverá causar um reajuste entre 5% e 10% nas taxas de condomínio do Rio, segundo projeção da Schindler, administradora de 180 condomínios cariocas. De acordo com cálculos do economista Luiz Roberto Cunha, da PUC-RJ, uma elevação média de 10% nas taxas poderá representar um acréscimo de 0,18 ponto porcentual na inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Ele explica que "os condomínios têm um peso razoável na inflação e representarão um dos poucos efeitos da sobretaxa do racionamento."