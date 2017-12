RJ Reynols tem prejuízo de US$ 3,45 bi no trimestre A companhia norte-americana do setor de tabaco RJ Reynolds Tobacco Holdings Inc., fabricante das marcas Camel e Salem, anunciou que obteve prejuízo líquido de US$ 3,45 bilhões, ou US$ 41,31 por ação, no terceiro trimestre deste ano, saindo de lucro líquido de US$ 319 milhões, ou US$ 1,56 por ação, registrado em igual período do ano passado. O resultado reflete mudanças e encargos relacionados à reestruturação previamente anunciada pela empresa. A receita caiu 13% na comparação entre os períodos, passando de US$ 1,59 bilhão para US$ 1,38 bilhão. Por causa dos números, a RJ Reynolds reduziu suas estimativas de lucro para o ano, e prevê agora prejuízo líquido entre US$ 3,24 bilhões e US$ 3,27 bilhões. Em setembro, o grupo havia afirmado que esperava lucro entre US$ 50 milhões e US$ 80 milhões para o ano. Ontem à noite, a RJ Reynolds e a British American Tobacco PLC (BAT) anunciaram um acordo para fundir suas operações nos EUA numa nova companhia, a Reynolds American Inc. Segundo os termos do acordo, a BAT e os acionistas atuais da RJR vão receber 42% e 58%, respectivamente, das ações ordinárias da Reynolds American. Espera-se que a transação seja concluída até metade do ano que vem. Numa base combinada, a RJR afirmou que espera que a Reynolds American tenha uma receita anual de aproximadamente US$ 10 bilhões, um volume de anual de 136 bilhões de cigarros e mais de 30% das vendas de cigarros nos EUA. As informações são da Dow Jones.