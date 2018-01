RJ: taxas menores no crediário em dezembro As taxas de juros do crediário cobradas em dezembro foram as menores em termos nominais (sem descontar a inflação) desde o lançamento do Real. Essa é a principal conclusão de um levantamento que acaba de ser divulgado pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). No início do Plano Real, em julho de 1994, as taxas de juros nominais praticadas no crediário das lojas eram, na média, de 15,02% ao mês, enquanto em dezembro de 2000 ficaram em 6,85%. A queda foi de 54,06%. "O problema é que os juros continuam absurdamente elevados nos financiamentos realizados no comércio. Poucas vezes na história o comércio teve tantos ganhos financeiros quanto o que estão conseguindo atualmente", afirmou Miguel Ribeiro de Oliveira, vice-presidente da Anefac e autor do levantamento.