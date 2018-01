RJ tinha 2.132 estabelecimentos de hospedagem em 2001, aponta IBGE O Estado do Rio de Janeiro contava com 2.132 estabelecimentos de hospedagem em 2001, segundo divulgou o IBGE. A pesquisa do instituto aponta que esses estabelecimentos tinham capacidade para hospedar mais de 148 mil pessoas por dia, geraram uma receita de cerca de R$ 1 bilhão naquele ano e empregaram 33.465 pessoas. O levantamento apontou também que mais de 80% da receita gerada pelo setor hoteleiro no Estado veio dos 742 hotéis e hotéis de lazer (cerca de R$ 843 milhões). Os 310 motéis geraram a segunda maior receita (R$ 106 milhões), enquanto o valor arrecadado pelas 904 pousadas atingiu R$ 49,6 milhões. Ainda segundo a pesquisa, a maior parte dos estabelecimentos estava localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro (570) e na região dos Lagos (402), onde está localizado, por exemplo, os balneários de Cabo Frio e Búzios. O salário médio do setor no Estado era de R$ 468,47 ou 2,6 salários mínimos. Quanto maior o porte do estabelecimento, melhor a remuneração média. A Pesquisa Especial sobre Meios de Hospedagem de 2001 é um projeto piloto do IBGE em convênio com a Cooperação Estatística União Européia/Mercosul e Chile.