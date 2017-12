Roberto Olinto vai assumir a presidência do IBGE

RIO - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou que o atual diretor de Pesquisas, Roberto Olinto, assumirá a presidência do órgão. Olinto foi indicado pelo atual presidente, Paulo Rabello de Castro, para ocupar seu lugar.

Após pouco menos de um ano à frente do órgão, o economista Rabello de Castro deixa a presidência do IBGE para ocupar a presidência do BNDES, a pedido do presidente Michel Temer. O convite veio horas depois do pedido de demissão de Maria Silvia Bastos Marques, na última sexta-feira.

Considerado um nome com boa aceitação dentro do instituto, Olinto esperava apenas o aval do Planejamento, pasta à qual o IBGE é subordinado. Ontem, o ministro Dyogo Oliveira afirmou que Olinto era um ótimo quadro técnico, mas que assim que houvesse uma decisão sobre a presidência do IBGE ela seria comunicada.

A posse de Olinto será realizada nesta sexta-feira, 1 de junho, às 17 horas, junto com a de Rabello de Castro, na sede do BNDES. A nomeação, entretanto, ainda não foi publicada no Diário Oficial.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Roberto Olinto integra o quadro de funcionários do IBGE desde 1980. Ele foi coordenador de Contas Nacionais por quase uma década, até aceitar o convite para assumir a Diretoria de Pesquisas, a mais importante do órgão, em 2014. O novo presidente do IBGE é formado em Engenharia de Sistemas pela PUC, mestre em Engenharia de Sistemas e doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ.