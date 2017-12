Roberto Rodrigues abre Agrishow em Ribeirão Preto A cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, sedia a partir de hoje, a 12ª edição da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow). O evento será aberto às 10 horas pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, no Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro-Leste. Segundo os organizadores, também devem participar da abertura o ministro da Fazenda, Antonio Palocci; da Casa Civil, José Dirceu; além do presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti, o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Duarte Nogueira e o prefeito de Ribeirão Preto, Welson Gasparini. A feira reúne cerca de 600 empresas expositoras, sendo 10% do exterior, mais de 1.200 demonstrações dinâmicas e cerca de 2.500 marcas diferentes de produtos, máquinas e implementos agrícolas. São esperados mais de 160 mil visitantes até o sábado, dia 21. Neste período, o ministro Roberto Rodrigues permanecerá na mostra, onde vai despachar em um estande montado no local. Para quarta-feira, já está agendado um encontro com embaixadores de 21 países.