Roberto Rodrigues faz abertura oficial da Agrishow O ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, participa esta manhã da abertura oficial da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação - Agrishow 2004. A abertura tem a participação do comissário de agricultura da União Européia, Franz Fischler, e do secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antônio Duarte Nogueira Júnior, entre outras autoridades. O evento, que segue de hoje a 1º de maio em Ribeirão Preto (SP), deve crescer entre 5% e 10% em comparação com a edição de 2003, quando o faturamento atingiu R$ 1,2 bilhão. Estima-se a presença de 150 mil visitantes nos seis dias de evento. A Agrishow é realização da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Associação Brasileira de Agribusiness (Abag), Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) e Sociedade Rural Brasileira (SRB).