Rodada Doha está fadada ao fracasso Pascal Lamy não teve muitos motivos para sorrir nos últimos anos, ao menos do ponto de vista profissional. Como diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), ele teve de testemunhar o fracasso da Rodada Doha, cujo objetivo era a redução das barreiras mundiais contra produtos estrangeiros. A rodada começou em 2001 e prossegue até hoje, ao menos em tese. Nesse aspecto, poucos se queixaram de Lamy por sua aparição na reunião do G-8 em Áquila. O grupo dos países mais industrializados decidiu fazer dele o ponto central de uma história de sucesso. Depois do compromisso verbal com o livre comércio, os líderes do G-8 agora tentam chegar a algo mais concreto. Numa declaração conjunta, na quinta-feira, os membros do G-8 e do grupo dos países emergentes, o G-5 (Brasil, China, Índia, México e África do Sul), se disseram "comprometidos" com a busca da conclusão da rodada até 2010. Mas apenas alguns dos envolvidos acreditam que as metas ambiciosas da rodada possam ser atingidas. No momento, os países estão implorando uns aos outros que não respondam à crise com protecionismo, ao mesmo tempo em que as tarifas de importação aumentam e subsídios são criados em todo o mundo. A Rússia, por exemplo, elevou em cerca de 30% as taxas de importação de veículos. É verdade que a maioria dessas medidas não viola princípios da OMC. Ainda assim, Lamy tem alertado contra o que é claramente uma nova onda de nacionalismo econômico. Disse recentemente ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung que ele e a OMC eram "como um canário numa mina de carvão - batem as asas enlouquecidamente se encontram gases tóxicos na atmosfera". "Nossa tarefa é garantir que práticas protecionistas sejam reconhecidas como tal." O problema é que quase todos os países estão ignorando momentaneamente os princípios do livre comércio. Poucos podem se dar ao luxo de não dispensar tratamento preferencial às sua empresas quando muitos bilhões do dinheiro do contribuinte são injetados na economia. "Se a chanceler alemã, Angela Merkel, resgata a Opel no contexto da crise por ser uma montadora alemã, isso pode ser chamado de protecionismo", disse Holger Görg, do Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW), à Spiegel Online. O governo dos EUA chegou a incluir uma cláusula no seu pacote de estímulo segundo a qual só produtos domésticos poderiam ser empregados nos projetos de infraestrutura. O pacote chinês também conta com uma cláusula semelhante. TIRO NO PÉ Tais reações só prejudicam o próprio país, segundo especialistas. Se a Rodada Doha tivesse sido concluída em 2008, isso teria representado para as empresas de todo o mundo uma economia de cerca de US$ 130 bilhões em encargos de importação, estima a Associação das Câmaras Alemãs da Indústria e Comércio (DIHK). Inversamente, a história mostra como novas barreiras comerciais podem provocar efeitos devastadores em tempos de crise. Na Grande Depressão de 1930, Europa e EUA concorreram na criação de barreiras comerciais. Como resultado, o comércio mundial entrou em colapso, contraindo-se durante seis anos, até corresponder a pouco mais de um terço do volume original. Especialistas destacam que ainda estamos longe de tais cenários trágicos. Ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, a OMC espera que o comércio mundial sofra uma redução de até 10%. A lógica é simples: um governo pode resgatar milhares de empregos se adotar medidas para proteger um setor industrial, mas dezenas de milhares de empregos serão perdidos se outros países adotarem medidas semelhantes. Países que dependem da exportação de matérias-primas ou produtos agrícolas são especialmente atingidos pelo nacionalismo econômico. Países orientados para a exportação, como a Alemanha, também sofrem. Não foi por acaso que Angela Merkel, entre outros, tenha feito da retomada de Doha uma de suas prioridades. Mas a OMC está em desvantagem. Nunca houve uma rodada de negociações globais na qual o progresso fosse tão difícil. Os representantes dos membros da OMC estão há sete anos tentando acordos claros. Em janeiro de 2008, Lamy, falando durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, disse que eles estavam "muito mais próximos do quase lá" do que no ano anterior. Mas uma solução pareceu estar ao alcance apenas temporariamente - na verdade, centenas de detalhes seguiram sem solução. As negociações no verão de 2008 fracassaram principalmente por causa da disputa entre EUA e Índia quanto a tarifas mais altas para proteger agricultores pobres. Mas a insatisfação não se resumia a essa questão. A Alemanha parecia insatisfeita com as negociações no setor de serviços. Uma questão disputada foi a possibilidade de países em desenvolvimento serem obrigados a abrir o setor de serviços públicos, como água e energia. A França argumentou que certos produtos agrícolas deveriam ser excluídos das medidas de liberalização. "GRANDE CETICISMO" Infelizmente, as regras da OMC para decisões são tão rígidas quanto divergentes as posições de cada país. Ela só reconhece decisões unânimes. Lamy sugeriu, antes do início da última rodada de negociações, que essa poderia ser a última tentativa. Disse que faria de tudo, mas, caso um avanço não fosse obtido em 2008, os membros da organização já haviam lhe dito para não dar sequência à rodada, revelou ele. A organização sofreu outro golpe em junho de 2009. A Rússia disse que só gostaria de participar da OMC no contexto de uma união alfandegária com Casaquistão e Belarus, que seria a primeira do tipo na história da organização. Negociações anteriores para trazer a Rússia à organização já duraram mais de 16 anos, sem sucesso. Conseguir a adesão do último grande não-membro da OMC seria extremamente importante para o sucesso da organização, diz Holger Görg, do IfW. Assim, Görg demonstra "grande ceticismo" em relação à possibilidade de reviver a Rodada Doha. Na opinião dele, levará um bom tempo até que os governos do mundo consigam suprimir permanentemente o reflexo de adotar medidas de curto prazo para salvar suas indústrias domésticas. Um comentário recente feito pelo chefe da OMC parece confirmar essa perspectiva: na opinião de Pascal Lamy, os "verdadeiros desafios" da crise econômica global mundial estão por vir. *Anne Seith é jornalista