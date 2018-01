Rodex quer ser a Gol do transporte rodoviário de carga O empresário Urubatan Helou, presidente da transportadora rodoviária paulista Braspress, animou-se com o conceito de operação da companhia aérea Gol, que criou no Brasil a estratégia de low cost e low fare (baixo custo e baixa tarifa) para a aviação. Gostou tanto que decidiu levar o conceito para o setor rodoviário. Helou anunciou a fundação de uma subsidiária que oferecerá fretes até 40% mais baixos do que as demais empresas do mercado ? e até mesmo do que a própria Braspress. A Rodex Expresso Rodoviário Ltda será inaugurada oficialmente no dia 17 de fevereiro. O investimento, de R$ 2,2 milhões, incluiu uma frota de 35 veículos zero quilômetro, além de computadores, treinamento e instalação das três filiais, em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte. A perspectiva é obter um faturamento de R$ 15 milhões no primeiro ano. Segundo Helou, a Rodex vai atrair carga geral de diversos tipos de peso, de menor valor agregado. Por isso, a empresa não atuará na mesma linha da Braspress, que transporta encomendas e produtos de maior valor, com até 30 quilos, num segmento em que compete diretamente com os Correios. A frota da Rodex inclui caminhões pequenos, médios e pesados da Volkswagen e vans Fiorino. Segundo Helou, todos os veículos são novos, para que a transportadora não tenha gastos altos com operação e manutenção - a exemplo do que faz a Gol, que possui apenas Boeings novos e de modelos semelhantes. Além disso, assim como a empresa aérea, a Rodex vai trabalhar com alto nível de informatização. "Todas as filiais serão interligadas online", diz Helou. "Com essas medidas, será possível reduzir o custo de operação e repassá-lo integralmente para o cliente." Helou já tem planos de criar, ainda em 2003, mais duas filiais para a Rodex, em Campinas (SP) e Curitiba (PR). Os direitos de utilização da marca Rodex foram adquiridos do empresário Acrizio Araújo de Matos, do Rio de Janeiro. A antiga Rodex havia atuado no transporte rodoviário de 1963 até os anos 90, quando faliu. "É um nome forte, que pode ser facilmente assimilado em outros países", conta Helou, revelando planos de levar a Rodex para mercados latinos, como a Argentina e outros países da região. Braspress A transportadora Braspress completa em julho 26 anos de existência, com faturamento bruto de R$ 105 milhões e crescimento de 30% sobre 2001. A empresa tem 1.600 funcionários e 42 filiais. Forte no Sudeste, no ano passado a Braspress começou a atuar em um novo mercado, o Nordeste. Sua frota reúne 575 veículos próprios e 350 veículos terceirizados. Helou conta que já recebeu "inúmeras" propostas de compra por parte de multinacionais nos últimos anos. Mas não vende a sua empresa e, ao contrário de outros empresários do setor, não quer saber de fazer acordos com grandes transportadoras de entregas expressas, como a Federal Express (FedEx)e a UPS. "Não vou entregar a galinha para a raposa", brinca. E garante que há muito espaço para as empresas brasileiras que já conhecem o mercado e não têm medo de investir em idéias inusitadas. Leia mais sobre o setor de Transportes e Logística no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.