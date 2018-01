Rodrigo Maia prevê até 380 votos a favor da PEC do Teto

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), previu nesta segunda-feira, 10, que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria um teto para os gastos públicos deve ser aprovada, em primeiro turno, com votos favoráveis de até 380 deputados.

"Pelas minhas projeções, vai se chegar a 360, 380 deputados votando a favor da PEC", afirmou em entrevista ao chegar à Câmara. Segundo ele, o quórum na sessão deve ser alto, embora só 250 parlamentares tivessem registrado presença na Casa por volta das 11 horas.

Maia afirmou que a "prioridade" da pauta da Câmara desta semana será a PEC do teto. Ele reiterou que o projeto que altera a lei de repatriação só deve ser votado após PEC. "Depois da votação da PEC, encaminharemos repatriação que, se tiver acordo, vai ser votação muito rápida", disse.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acordo. Como mostrou o Broadcast, o presidente da Câmara e o relator do projeto, deputado Alexandre Baldy (PTN-GO), estão negociando um texto da repatriação com governo, oposição e governadores. O principal impasse é em relação à destinação da multa.

O programa de repatriação foi criado por lei aprovada no fim e dá anistia penal e tributária a contribuintes em troca do pagamento de 15% de multa e 15% de Imposto de Renda (IR) sobre o valor mantido ilegalmente no exterior que for regularizado.

Em nome dos governadores, a oposição afirma que só votará a favor do projeto se o governo aceitar destinar parte da multa arrecadada com a repatriação aos Estados. Atualmente, os governadores já têm direito a 21,5% do IR arrecadado pela União com a repatriação.

Maia e o relator do projeto propuseram ao governo que se comprometa a repassar aos Estados parte da multa referente ao valor que exceder R$ 50 bilhões arrecadados com a repatriação. Da parte da multa do excedente, governadores ficariam com 21,5%.

Baldy explica que o acordo não constará no projeto. Seria, então, uma espécie de compromisso que o governo assumiria com os Estados. Segundo apurou o Broadcast, o governo já teria aceitado a proposta, mas governadores e oposição ainda não.

Estratégia. O acordo, porém, pode ser apenas uma estratégia política de Maia e do governo. Isso porque, em troca do acordo no projeto da repatriação, o PT terá de não obstruir a votação da PEC que estabelece um teto para os gastos públicos, principal aposta do governo para retomar a confiança na economia brasileira.

Além disso, o acordo pode acabar não tendo validade. Embora se fale nos bastidores que a União pode arrecadar até R$ 100 bilhões com repatriação, a previsão mais otimista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi de que a repatriação poderia render até R$ 50 bilhões. Com isso, não haveria excedente para partilhar com Estados.