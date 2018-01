Rodrigues anuncia liberação de mais R$ 2 bi para safra O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, anunciou que conseguiu, junto ao Ministério da Fazenda a liberação de R$ 2 bilhões para custeio da safra 2005/06, seguro rural e apoio à comercialização. A maior parte deste valor irá para custeio da safra, que começou a ser plantada em meados de setembro. "É uma conquista importante dos produtores rurais", disse o ministro, por meio de sua assessoria de imprensa. Rodrigues defendia a alocação de recursos adicionais para o custeio da safra, porque em junho deste ano, quando foi autorizada a prorrogação dos vencimentos dos empréstimos das dívidas de custeio da safra 2004/05, houve redução da oferta de dinheiro aos produtores a juros controlados. Desde então, o ministro vem negociando com seu colega da Fazenda, Antônio Palocci, a liberação de verba a juro controlado de 8,75% ao ano. Por meio da assessoria, o ministro disse que a liberação só foi possível devido à articulação com a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Os recursos terão origem na Poupança Ouro, do Banco do Brasil. Longo mais, às 15 horas, o secretário de Política Agrícola do Ministério, Ivan Wedekin concederá entrevista coletiva para detalhar a destinação dos recursos. A assessoria informou ainda que Rodrigues instalará, à tarde, no Ministério da Agricultura, o grupo executivo permanente que vai assessorá-lo na articulação, formulação, coordenação, execução e supervisão de planos, programas, projetos e atividades na Amazônia Legal.