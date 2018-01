Rodrigues aposta em conclusão da Alca antes de janeiro de 2005 O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje que ainda espera que as negociações para formação da Área de Livre Comércio das América (Alca) sejam concluídas até janeiro de 2005. Ontem, o representante comercial dos EUA, Robert Zoellick, admitiu que a Alca pode não sair no ano que vem. O ministro admitiu, no entanto, que as eleições presidenciais nos EUA e a derrota, ainda que preliminar, dos norte-americanos em um painel movido pelo Brasil contra os subsídios ao algodão na Organização Mundial de Comércio (OMC), são fatores que podem dificultar as negociações. Rodrigues afirmou que sua aposta era de que a flexibilização das negociações entre a União Européia e o Mercosul rebateriam de forma positiva nas negociações da OMC e, posteriomente, na Alca. Ele fez as afirmações ao chegar à sala de reuniões do Ministério da Agricultura onde participará da instalação da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Agronegócio de Cacau e Sistemas Florestais Renováveis.