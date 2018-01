Rodrigues atribui preços elevados do álcool à venda de estoques antigos O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje que a queda no preço do álcool, já verificada nas usinas, ainda não chegou ao consumidor porque, provavelmente, as distribuidoras do combustível ainda dispõem de estoques adquiridos a preços praticados antes do acordo entre governo e usineiros. "Então, é preciso consumir esse estoque para que o reflexo do preço na usina surja na bomba", afirmou Rodrigues, após cerimônia em que deu posse a Célio Porto no cargo de secretário de Relações Internacionais e do Agronegócio, e ao novo chefe de gabinete, Maçao Tadano. "Eu reitero o que disse ontem. As informações que nós temos são de que, nas usinas de açúcar e de álcool, o acordo já foi implementado. Então, os preços já caíram abaixo daquele nível que nós havíamos combinado na semana passada", disse o ministro, referindo-se à fixação do preço do litro do álcool anidro em R$ 1,05 na usina, por acordo entre governo e usineiros. "Ainda não chegou essa redução nos postos de gasolina, por razões que estamos detectando", observou. Segundo ele, a hipótese mais provável é de que ainda haja estoques antigos. Sobre o reajuste de preço do álcool anunciado ontem no Distrito Federal, ele disse desconhecê-lo, mas observou que o Ministério de Minas e Energia vai convocar uma reunião com distribuidores e revendedores para tratar das margens de lucro.