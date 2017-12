Rodrigues cobra de Palocci mais verba para comercializar a safra O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, cobrou hoje do seu colega da Fazenda, Antonio Palocci, mais dinheiro para o produtores comercializarem a safra em 2005. Os dois participam de uma reunião com parlamentares da chamada bancada ruralista. Palocci não fez declarações ao chegar ao ministério da Agricultura, mas Rodrigues disse ser necessário entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões para a comercialização no próximo ano. A proposta orçamentária encaminhada pelo Executivo ao Congresso prevê R$ 500 milhões. Rodrigues classificou os R$ 500 milhões de "irrisórios". "O governo precisa criar recursos disponíveis, necessários para cumprir a lei de garantia de preços mínimos, permitir a realização de leilões de opções e compras da agricultura familiar para atender a demanda do Fome Zero", afirmou Rodrigues. Segundo ele, há expectativa de perda de renda na agricultura no próximo ano. O ministro disse que os estoques mundiais de grãos são os maiores dos últimos tempos e que existem sinais claros de queda de preço no mercado internacional. "A economia está crescendo no Brasil e a expectativa é de aumento da demanda", disse. Rodrigues afirmou que a principal dificuldade do setor é carregar a produção agrícola do período de colheita até a período de entressafra. Dai também a necessidade de investimentos em infra-estrutura de armazenagem.